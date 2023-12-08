08 Декабря 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Еще девять инвестсоглашений подписаны на площадке Владимирского инвестиционного конгресса

8 декабря – во второй день работы Владимирского инвестиционного конгресса – подписаны ещё 9 соглашений между Правительством Владимирской области и инвесторами. Документы подписали Губернатор Александр Авдеев, главы муниципалитетов и руководители организаций, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В период с 2024 по 2028 год ЗАО «Муром» построит в Муроме современный высокотехнологичный завод по выпуску древесных плит. Общий объём инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Планируется создать 200 рабочих мест.

«Индастриал Платформ Групп Клима» в 2024 – 2026 годах реализует проект по строительству в Киржачском районе жилищной инфраструктуры: индивидуальных жилых домов общей площадью 60 тыс. м² и многоквартирных домов общей площадью 30 тыс. м². На эти цели инвестор направит ориентировочно 4 млрд рублей.

Объединённая компания «РусТехнологии Муром» возведёт в Муроме производственно-логистический центр и модернизирует основное производство для увеличения на 30 процентов производительности процесса цинкования и покраски металла. Общий объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей, планируется создать 30 рабочих мест. К 2026 году проектная мощность предприятия составит 250 тыс. тонн рулонной стали в год. 

(2023)|Фото: avo.ru

Со следующего года начнётся реализация проекта по созданию центра коллективной переработки сельскохозяйственной продукции «Агросоюз» в индустриальном парке «Камешково». Мощность производства составит 60 тыс. тонн продукции в год на базе отечественного оборудования. Инвестор планирует вложить в проект около 1,8 млрд рублей и создать 148 рабочих мест.

(2023)|Фото:avo.ru

В Киржачском районе в 2027 году появится транспортно-логистический центр «Сухой порт Киржач». Реализация проекта ООО «М.МАРСО» стартует в 2024 году. Общий объём инвестиций в него составит ориентировочно 800 млн рублей. Планируется создать 70 рабочих мест.

(2023)|Фото: avo.ru

Также в Киржачском районе в 2024 – 2025 годах ООО «Углеводородные системы» организует производство растворителей «РУСОЛ» и создаст 26 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект – ориентировочно 100 млн рублей. 

Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Владимирской области с ООО «РСП» по совместному участию в реализации мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, с ООО «Байтэрг» – в создании и тестировании российских защищённых мобильных коммуникационных устройств, систем безопасности, видеонаблюдения и биометрии доступа для достижения целей импортозамещения, технологической независимости и популяризации отечественной ИТ-продукции в регионе и с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации – в сфере образования и науки .

Теги: владимирский инвестиционный конгресс, александр авдеев, инвестсоглашения


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