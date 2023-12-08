Крупный инвестпроект с иранской компанией по производству бытовой техники будут реализовывать во Владимирской области

08 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Крупный инвестпроект с иранской компанией по производству бытовой техники будут реализовывать во Владимирской области

8 декабря на Четвёртом Владимирском инвестиционном конгрессе в присутствии полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щёголева подписано соглашение между Правительством Владимирской области и ООО «МД РАША ГЛОБАЛ» о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта по созданию производства бытовой техники в Александровском районе. Свои подписи под документом поставили  Губернатор Александр  Авдеев и заместитель генерального директора «Энтехаб Индастриал Групп» Мохаммад Алиреза Джанатян.

«МД РАША ГЛОБАЛ» является представителем «Энтехаб Индастриал Груп (EIG)» в России. Это крупнейший производитель бытовой техники в Иране. Компания использует инновационные решения, современное оборудование и энергосберегающие технологии. Помимо поставок на внутренний рынок, «Энтехаб Индастриал Груп» экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, Персидского залива и некоторые европейские страны. 

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«В октябре мы с коллегами побывали с рабочим визитом в Иране. Посетили предприятие «Энтехаб Индастриал Груп». Результатом переговоров с руководством компании стало подписание в рамках ВИК крупного инвестсоглашения. Проект планируется реализовать в 2023 – 2030 годах. Передовой иранский производитель бытовой техники готов наладить у нас в регионе выпуск холодильников, телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, газовых плит», – сообщил Александр Авдеев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Ориентировочный объём инвестиций в создание производства бытовой техники в Александровском районе – 22,8 млрд рублей. Предполагается создание 1200 рабочих мест.

Теги: рабочие места, щеголев, авдеев, владимирский инвестиционный конгресс, иранская компания


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети