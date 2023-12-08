Крупный инвестпроект с иранской компанией по производству бытовой техники будут реализовывать во Владимирской области

8 декабря на Четвёртом Владимирском инвестиционном конгрессе в присутствии полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щёголева подписано соглашение между Правительством Владимирской области и ООО «МД РАША ГЛОБАЛ» о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта по созданию производства бытовой техники в Александровском районе. Свои подписи под документом поставили Губернатор Александр Авдеев и заместитель генерального директора «Энтехаб Индастриал Групп» Мохаммад Алиреза Джанатян.

«МД РАША ГЛОБАЛ» является представителем «Энтехаб Индастриал Груп (EIG)» в России. Это крупнейший производитель бытовой техники в Иране. Компания использует инновационные решения, современное оборудование и энергосберегающие технологии. Помимо поставок на внутренний рынок, «Энтехаб Индастриал Груп» экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, Персидского залива и некоторые европейские страны.

«В октябре мы с коллегами побывали с рабочим визитом в Иране. Посетили предприятие «Энтехаб Индастриал Груп». Результатом переговоров с руководством компании стало подписание в рамках ВИК крупного инвестсоглашения. Проект планируется реализовать в 2023 – 2030 годах. Передовой иранский производитель бытовой техники готов наладить у нас в регионе выпуск холодильников, телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, газовых плит», – сообщил Александр Авдеев.

Ориентировочный объём инвестиций в создание производства бытовой техники в Александровском районе – 22,8 млрд рублей. Предполагается создание 1200 рабочих мест.