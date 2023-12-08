В Астраханской области разворачивают информационную кампанию по выборам президента

"Сегодня наш лидер Владимир Владимирович Путин сообщил о выдвижении на новый президентский срок. Я как губернатор Астраханской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» полностью поддерживаю решение Президента", - сделал запись в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Он отметил, что благодаря ответственным действиям главы государства страна доказала всему миру свою состоятельность.

"В основе его политики не обещания, а реальные дела. Он защищает традиционные ценности нашего народа и выступает гарантом сохранения и развития России как суверенного и сплоченного государства. Уверен, что абсолютное большинство россиян поддержат Владимира Владимировича на предстоящих весной выборах. Путин - наш Президент!", - уверен Игорь Бабушкин.

Отметим, что сегодня же ЦИК России решил, что выборы президента РФ, которые состоятся в марте следующего года, пройдут в многодневном формате и займут три дня: с 15 по 17 число.

Избирательная комиссия Астраханской области сразу же развернула информационную кампанию. Например, в Астрахани на улице Кубанской и Куйбышева, а также Набережной 1 мая уже развесили три билборда с датой голосования, в типографиях печатаются плакаты.

Скоро такие баннеры появятся во всех районах города, листовки и плакаты – в учреждениях, организациях, магазинах.

По словам председателя избирательной комиссии Астраханской области Владимира Золотокопова, более 75% избирателей поддерживают трехдневный формат выборов. Региональный ЦИК будет сообщать астраханцам обо всех этапах кампании: о периоде выдвижения кандидатов, агитации и т.д.