Азамату Бердиеву - уроженцу Астраханской области присвоено звание Героя России посмертно

"Указом Президента нашему земляку – Азамату Фаильевичу Бердиеву, командиру десантно-штурмового взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга присвоено звание ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Посмертно)", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Азамат Бердиев участвовал в штурме города Херсон и Херсонского аэропорта, в боях за населённые пункты в Николаевской и Херсонской областях, в боях за Антоновский мост, в эвакуации вверенной ему группы из района затопления вследствие подрыва противником Каховской Гидроэлектростанции.

В бою, ставшем для героя последним, гвардии лейтенант Бердиев А.Ф. получил тяжёлое осколочное ранение, ставшее смертельным.

Отказавшись от эвакуации и не теряя управление подразделением, продолжал докладывать обстановку командованию и руководил эвакуацией подчиненных на позиции.

Ценой собственной жизни гвардии лейтенант Бердиев Азамат Фаильевич в очередной раз спас жизни ещё пятерых военнослужащих.

"Для наших соотечественников, подрастающего поколения храбрость, мужество и героизм гвардии лейтенанта Бердиева станут примером беззаветного служения Родине офицера, с честью выполнявшего свой воинский долг", - подчеркивает Игорь Бабушкин.