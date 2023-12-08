08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Азамату Бердиеву - уроженцу Астраханской области присвоено звание Героя России посмертно

"Указом Президента нашему земляку – Азамату Фаильевичу Бердиеву, командиру десантно-штурмового взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга присвоено звание ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Посмертно)", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

Коллаж, российский солдат(2023)|Фото: Накануне.RU

Азамат Бердиев участвовал в штурме города Херсон и Херсонского аэропорта, в боях за населённые пункты в Николаевской и Херсонской областях, в боях за Антоновский мост, в эвакуации вверенной ему группы из района затопления вследствие подрыва противником Каховской Гидроэлектростанции. 

В бою, ставшем для героя последним, гвардии лейтенант Бердиев А.Ф. получил тяжёлое осколочное ранение, ставшее смертельным. 
Отказавшись от эвакуации и не теряя управление подразделением, продолжал докладывать обстановку командованию и руководил эвакуацией подчиненных на позиции. 

Ценой собственной жизни гвардии лейтенант Бердиев Азамат Фаильевич в очередной раз спас жизни ещё пятерых военнослужащих. 

герой россии, азамат бердиев(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Для наших соотечественников, подрастающего поколения храбрость, мужество и героизм гвардии лейтенанта Бердиева станут примером беззаветного служения Родине офицера, с честью выполнявшего свой воинский долг", - подчеркивает Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, азамат бердиев, герой россии, гвардии лейтенант


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