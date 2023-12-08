08 Декабря 2023
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Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Призеры конкурса «Астрахань спортивная» получили награды от губернатора

Победителями стали профессиональные спортсмены, любительские команды, спортивные семьи и коллективы, тренеры и учителя физической культуры. Губернатор Астраханской области отметил, что больше половины жителей региона занимаются спортом.

зрители, молодежь(2023)|Фото: astrobl.ru

Среди призеров Евгений Калашников - тренер-преподаватель по водному поло спортивной школы олимпийского резерва имени И.И. Гладилина. Под его руководством команда Астраханской области заняла 1 место в рейтинге Первенства России среди юношей до 18 лет, а мужская сборная суперлиги стала бронзовым призером Кубка России сезона 2022-2023 годов.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Звания лучшего тренера по адаптивным видам спорта был удостоен Марат Кайбелев. Он внес вклад в развитие стрельбы из лука в Астраханской области. Заслуженный тренер РФ подготовил бронзового призера паралимпийских игр в Токио в 2020 году по стрельбе из лука, чемпиона мира, двукратного серебряного призера чемпионата мира Алексея Леонова и призера чемпионатов России - Юлию Распопову.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

«Астраханская область занимает 14 место в общероссийском рейтинге по внедрению комплекса ГТО. В регионе ежегодно проходят более 500 спортивных мероприятий разного уровня. Мы продолжаем создавать спортивные объекты и улучшать инфраструктуру», - отметил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, спортсмены, астрахань спортивная


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