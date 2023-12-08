ФСБ могут привлечь к охране российских миссий за рубежом

Пограничников ФСБ могут привлечь к охране подразделений российских ведомств, учреждений, неправительственных организаций за рубежом – в связи с ростом антироссийских настроений.

Соответствующий проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных документов.

В пояснительной записке говорится о росте актов вандализма, числа протестов перед представительствами России и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на их территорию, передает РБК.

В апреле этого года неизвестные подожгли "коктейлем Молотова" здание Российского центра науки и культуры в Никосии на Кипре.