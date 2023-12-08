FT описала работу Dаnone при племяннике Кадырова словами "MBA без пистолетов"

Новые чеченские боссы "Данон Россия" ведут дела "как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия". Так газета Financial Times охарактеризовала работу компании при Якубе Закриеве, племяннике главы Чечни Рамзана Кадырова.

После начала СВО Danone заявила о желании прекратить инвестиции в свой российский бизнес, но производство не прекратила. Затем компания начала поиски покупателя на российское подразделение, но в это время президент России Владимир Путин подписал указ о временном переходе акций российских подразделений Danone под управление государства. В июле 2023 года гендиректором "Данон Россия" был назначен заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.

По информации FT, в новый совет директоров вошли еще три "приближенных Кадырова" — экс-заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов, а также два бизнесмена из Казани – Яков Хачанян и Минтимер Мингазов.

Газета сообщает, что обязанности главы компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти (занимает пост с 2017 года). Он и другие топ-менеджеры "Данон Россия" поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже.

Как отмечает издание, новые топ-менеджеры ведут дела "чрезвычайно дружелюбно", как профессиональные MBA, пишет "Лента.ру".