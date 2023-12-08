Александр Моор вручил награды победителям и лауреатам областного конкурса "Спортивная элита – 2023"

Губернатор Тюменской области Александр Моор участвует в церемонии награждения победителей и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита – 2023", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

Чествование лучших спортсменов и тренеров региона проходит в Легкоатлетическом манеже.

"Как и в предыдущие годы, наши атлеты продолжали радовать нас своими победами, золотыми буквами внесли свои достижения в летопись тюменского спорта. Мы – регион спортивных людей. По количеству земляков, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, мы одни из лучших в стране. Мы также одни из лидеров по внедрению комплекса ГТО. Для того, чтобы получать яркие, красивые победы профессиональных спортсменов, мы с вами должны заботиться о развитии детско-юношеского спорта, и в целом спорта массового", - подчеркнул глава региона.

В номинации "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта" награды от губернатора получили: мастер спорта России по лыжным гонкам, трехкратная победительница Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Екатерина Смирнова, мастер спорта Международного класса по лыжным гонкам, победитель и бронзовый призер Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Евгений Белов, мастер спорта России по лыжным гонкам, двукратная победительница и серебряный призер Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Елизавета Пантрина, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, победитель и бронзовый призер Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Иван Якимушкин.

В номинации "Лучший тренер по олимпийским видам спорта" награждены Валентин Литвинцев, Андрей Иванов и Андрей Якимушкин.