08 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

"У меня были разные мысли": Путин сообщил, как решил выдвинуться в президенты еще раз

Кремль опубликовал диалог Владимира Путина с Героями России, в ходе которого президент объявил о желании остаться на своем посту еще на шесть лет.
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Помимо военных в разговоре с Путиным про его выдвижение участвовали шахтер, инженер-авиастроитель, заслуженный учитель, главврач больницы, представитель благотворительного фонда и даже заместитель атамана. Разговор произошел после официальной части церемонии награждения медалями "Золотая звезда".

Владимир Путин заявил, что пойдет на новый срок, потому что сегодня "по-другому нельзя". "Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", - заявил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "это не было домашней заготовкой — Владимир Путин реагировал на обращения". "Предвыборная кампания Путина де-факто началась, де-юре — пока нет, поскольку он еще не зарегистрирован как кандидат", - добавил Песков.

Накануне Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, но ЦИК объявил, что они будут трехдневными – 15,16 и 17 марта. Выдвигать кандидатуры можно до 1 января 2024 года.

Владимир Путин четыре раза занимал пост президента России. "Обнуление" Конституции 2020-го года дает ему право выдвигаться еще раз.

Теги: владимир путин, выборы президента, выдвижение


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