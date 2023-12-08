В Екатеринбурге 15-летний подросток пропал по дороге в школу

В Екатеринбурге полиция ищет пропавшего подростка. Он исчез по дороге в школу.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 15-летний Артемий В. Рано утром 7 декабря, около 6.45, парень ушел из дома на улице Селькоровская и отправился на занятия в школу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост 170 см, плотное телосложение, волосы очень короткие, почти "под ноль". На момент ухода был одет в черную куртку с капюшоном без опушки, с надписью на спине белыми большими буквами "PARIS", черную вязаную шапку, черные спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке.

На розыск Артемия ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. В МВД просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить ее по телефонам: 8 (343) 356-42-12, 356-42-75, +7 (999) 368-52-43, либо 02 (102 по мобильному).

Напомним, также в Екатеринбурге разыскивают двух пропавших школьников.