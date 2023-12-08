В Донецке возвращаются к подаче воды раз в два дня

Существенное улучшение водоснабжения в Донецке после запуска водовода из Дона было недолгим - около трех месяцев. С сентября вода во многих районах подавалась ежедневно во второй половине дня. Но на днях местные власти сообщили, что все снова возвращается к жесточайшему графику.

На днях "Вода Донбасса" сообщила, что в связи со снижением температуры воздуха увеличился расход воды в котельных и внутридомовых системах отопления. И, чтобы восполнить недостаток теплоносителя, необходимо уменьшить подачу воды на жилые дома. А население должно отнестись с пониманием. При этом никакого большого снижения температуры не произошло - в Донбассе до сих пор не было настоящих морозов, а температура только ночью опускается чуть ниже нуля.

Официально никакого графика так и не объявлялось. Второй день рассылаются сообщения о том, куда будет подаваться вода с 17.00 до 21.00. Как и ранее, в самом выгодном положении нижние этажи, на верхние этажи вода доходит на очень короткое время. В интернете огромное количество возмущенных комментариев от измученных жителей. Люди также недовольны тем, что где-то вода идет практически круглосуточно, а где-то почти не появляется.

Весной врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин признал, что нормального водоснабжения в Донбассе в ближайшие годы не будет. Единственный выход для решения проблемы водообеспечения Донбасса — это военный путь, то есть освобождение территории. Нужно не только освободить, но и обезопасить Оскольское водохранилище, которое служило техническим водохранилищем для обеспечения нормального подпорного уровня реки Северский Донец. Но даже после этого понадобится еще немалое время, чтобы привести всю изношенную инфраструктуру в порядок.

О возврате к подаче воды раз в три дня на несколько часов вечером власти пока не сообщают.