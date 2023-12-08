"Яндекс" вошел в топ мировых лидеров по развитию искусственного интеллекта

"Яндекс" включили в число компаний, вносящих наибольший вклад в развитие искусственного интеллекта. Рейтинг составили эксперты Массачусетского технологического института (MIT) и центра Epoch AI. Всего в списке 23 компании.

Компании оценивали по числу научных публикаций, цитируемости, обучению моделей и развитию алгоритмов.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали Google и Microsoft. "Яндекс" попал на 19-е место. Он стал единственным представителем России в списке, передает Forbes.