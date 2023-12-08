Пожилая тюменка, живущая в аварийном бараке, пригласила Путина к себе домой

Пожилая жительница аварийного дома недалеко от центра Тюмени, 82-летняя Галина Калистратова обратилась к Владимиру Путину перед прямой линией и пригласила его к себе домой, чтобы тот увидел, в каких условиях она живет, сообщает NEFT.

"Уважаемый президент. [...] Я живу в аварийном доме. Настали сибирские морозы, а мне приходится жить в холодном доме без условий. Туалет на улице, душ на улице, печку топлю. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид третьей группы. Обо мне писали газеты, из Москвы тоже приезжали снимали все и ничего не помогает. [...] Прошу вас помочь мне, приезжайте посмотреть, в каких условиях я живу", — цитирует женщину издание.

Сообщается, что пенсионерка осталась одна в аварийном доме, так как остальные жильцы сняли себе квартиры, пока ждут расселения. Женщина живет в доме без отопления, сама топит печь, туалет и душ находятся на улице прямо под окнами многоэтажек, вода — только в колонке в соседнем дворе, в доме разваливаются полы, окна заклеены клеенкой от холода.

Соцслужбы обратили внимание на пенсионерку в прошлом году и ответили, что дом стоит в очереди на расселение. Они также предложили женщине разместиться в геронтологическом центре, однако пенсионерка отказалась, заявив, что ждет квартиру взамен ветхой. Сейчас же ей помогают с доставкой воды домой.