"Яндекс" вложит более 4 млрд рублей в привлечение новых таксистов и удержание старых

Более 4 млрд руб. в декабре потратит "Яндекс Такси" на привлечение новых водителей. С этой же целью сервис собирается отказаться от части своей комиссии в пользу таксистов. По подсчетам компании, отрасли сейчас не хватает около 80 тыс. водителей, пишет Forbes.

В "Яндекс Такси" также собираются подключить различные бонусы, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне. По оценкам компании, за счет этого водители получат больше дохода примерно в 20% всех поездок в декабре и январе.

В отчетности за третий квартал этого года "Яндекс"объяснил рост валовой стоимости заказов в "Яндекс.Такси". Этот показатель вырос на 51% "за счет роста числа поездок".

Также растет доля поездок по тарифам выше "Эконома" на фоне притока новых автомобилей более высокого класса. При этом сохраняется дефицит автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, да и в целом сохраняется нехватка водителей на внутреннем рынке.