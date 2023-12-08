Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.

В заявлении говорится, что бригады "дали ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на убийства мирных палестинцев", передает ТАСС.

Заявлений от израильской стороны пока не поступало.

1 декабря армия Израиля возобновила удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после нескольких дней перемирия. ХАМАС заявило, что не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа.