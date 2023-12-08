Гинеколог заявила, что 70% первобеременных не рожают, а делают аборт

В России ужасающая статистика по абортам, а также женской смертности и осложнениям в результате абортов. Об этом заявила гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова.

По ее словам, из 100 первобеременных 70 делают аборт, и их никто не отговаривает. Они идут в частные клиники, по которым нет никакой статистики. Кроме того, из женщин 15-19 лет, которым делают первый аборт, умирает каждая девятая. Однако в обществе весьма легкомысленное отношение. Но это серьезная операция, и делаться она должна только по строго медицинским показаниям, рассказала врач в эфире "Царьграда".

Она отмечает, что в день в России делается порядка 5 тыс. абортов в день, и это без учета частных клиник. В год это более 1,5 млн. Это больше, чем годовая рождаемость в стране. Подобные цифры ранее приводили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. При этом, по официальным данным, ежегодно делается около 400 тыс. абортов.

Филатова привела еще одну шокирующую цифру - после аборта 28% женщин становятся беплодными. Официальных данных на эту тему нет. По данным открытых исследований, особенно опасен аборт на первой беременности - риск неблагоприятных последствий достигает 50-60%.

Традиционные религии рассматривают аборт как лишение жизни ребенка, которое нельзя оправдать. Однако в обществе отношение к аборту очень лояльное. Так, в ходе недавнего опроса выяснилось, что около половины россиян считают аборты нормальным явлением. Многие политики тоже призывают никак не ограничивать аборты.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей. Это полтора населения страны или в восемь раз больше, чем потери в Великой Отечественной войне.