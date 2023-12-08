08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

С уральского детсада взыскали 150 тысяч из-за конфликта воспитанниц на прогулке

В уральском городе Сысерть суд взыскал компенсацию за травму ребенка в детском саду. Поводом для этого стал конфликт между воспитанницами.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте этого года в детсаду комбинированного вида №5 "Светлячок". Во время дневной прогулки одна из воспитанниц толкнула другую, в результате последняя упала и получила травму. Ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге, где ему диагностировали закрытый перелом левой бедровой кости со смещением.

После этого воспитательницу детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности. А прокуратура направила иск в суд о компенсации морального вреда для пострадавшей девочки.

Сысертский районный суд взыскал в пользу несовершеннолетней 150 тысяч рублей. Деньги будет обязан выплатить детский сад "Светлячок".

Напомним, недавно с другого уральского детсада взыскали компенсацию для девочки, которая ударилась головой в туалете.

Теги: детсад, воспитанницы, компенсация, суд


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