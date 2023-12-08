Финляндия не выдаст Украине лидера группировки "Русич" Яна Петровского

Финляндия не выдаст Украине экс-командира диверсионно-штурмовой группы "Русич" Воислава Тордена (в России известного в качестве ультраправого радикала Яна Петровского), такое решение принял Верховный суд страны. Главный аргумент – на Украине его могут подвергнуть пыткам, передает RTVi со ссылкой на адвоката Тордена.

Ожидается, что 8 декабря Тордена выпустят из тюрьмы финского города Вантаа.

Торден был задержан финской погранслужбой 20 июля в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки. Россиянина поместили в центр временного размещения, где находятся среди прочих лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

Известно, что у Тордена был вид на жительство в Норвегии и Финляндии.

На Украине на него завели дело за участие в вооруженном конфликте на Донбассе.