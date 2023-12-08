Бывшего председателя пермского "Центра исторической памяти" оставили в СИЗО до марта

Бывшему председателю пермского "Центра исторической памяти" Александру Чернышову продлили срок ареста до 10 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию подтвердили в суде.

Напомним, по версии следствия, Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александр Чернышов пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Сам Латыпов утверждает, что никакой культурной ценности архив не представляет, поскольку относится к делопроизводству. Часть документов архива, по его словам, действительно была отправлена из Перми, но не за границу, а в Москву, для их систематизации.

Чернышов был задержан 5 мая. 22 мая суд отправил его под арест.

По данным Properm.ru, следствие провело две экспертизы, обе подтвердили ценность документов из архива. Одну провел один из государственных архивов, другую — независимый эксперт. Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В настоящий момент общество ликвидировано.