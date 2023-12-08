Из-за сильных морозов в Тюменской области частично приостановлено автобусное сообщение

Из-за сильных морозов в Тюменской области частично приостановлено автобусное сообщение, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Движение автобусов, выполняющих междугородние рейсы, приостановлено до наступления благоприятных погодных условий.

"Отменены рейсы в Курган, Верхнюю Тавду, Каргаполье, Аромашево, Армизон, Абатск, Тобольск и другие населенные пункты, находящиеся на дальнем расстоянии", - сообщил заместитель руководителя Объединения автовокзалов и автостанций Юрий Богомолов.

Решение принято перевозчиками в связи с рекомендациями МЧС для обеспечения безопасности пассажиров.