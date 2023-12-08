08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" по травле в школах

Уральский родительский комитет запустил "горячую линию" по травле детей в школах Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в УРК, начиная с сегодняшнего дня о травле в школах региона можно рассказать по телефону 8 908 907 02 55, либо написав на e-mail: urkzhabreeveb@mail.ru. Также по предварительной записи можно прийти на личный прием в общественную приемную Уральского родительского комитета в Екатеринбурге (переулок Дружбы, 4, офис 5-а). Запись проводится по указанному телефону с понедельника по пятницу каждую неделю с 10.00 до 18.00.

"Вся поступившая информация для тщательного и объективного разбирательства по каждому обращению будет поставлена на контроль уполномоченному по правам ребенка Свердловской области", - добавили в комитете.

Напомним, накануне 14-летняя девочка принесла в гимназию №5 в Брянске помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (в том числе стрелявшая), пять человек были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

После этого в Госдуме заговорили о проекте закона по профилактике травли в школах.

Теги: школы, травля, горячая линия, телефон


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