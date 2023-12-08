Песков сообщил, когда Путин объявит свое решение по выборам

Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Песков добавил, что Путин в своей работе всегда опирается на поддержку людей.

Вчера Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что выборы президента России в марте 2024 года продлятся три дня – 15, 16 и 17 марта. По ее словам, это "запрос наших избирателей".