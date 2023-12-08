08 Декабря 2023
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Фото: Центральная избирательная комиссия России

ЦИК представила логотип выборов президента России

Центральная избирательная комиссия России сегодня опубликовала календарный план стартовавшей президентской кампании, представила логотип кампании, а также показала, какое "оборудование" должно будет присутствовать при так называемом голосовании на придомовых территориях (пеньков не будет – выдадут столы).

Логотип с "галочкой" из российского триколора, который также является и латинской буквой V – одним из символов российского участия в СВО, глава ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала как "лаконичный". "Тут всё понятно", - сказала она, представляя визуальную концепцию кампании.

Выборы президента России 2024.(2023)|Фото: Центральная избирательная комиссия России

На придомовых территориях больше не будет поводов шутить про пеньки – для "участков" выдадут столы, а также шатры-газебо, раскладные табуреты. Напомним, выборы будут проходить в середине марта – в это время года даже в южных регионах России, таких как брянщина и белгородщина, бывает холодно и снежно. Голосование на придомовых территориях будет допущено в девяти регионах: ЛНР, ДНР, Севастополе, Крыму, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

По календарю выборов до 1 января 2024 года кандидаты должны будут заявить о своих намерениях, потом в течение месяца собрать подписи, до 10 февраля подать документы на регистрацию.

Оборудование для голосования на придомовой территории.(2023)|Фото: Центральная избирательная комиссия России

Теги: логотип, выборы президента, цик


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