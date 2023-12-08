Возложение цветов и минута молчания - в Астрахани прошла торжественная церемония у памятника Героям Советского Союза

Почтить память тех, кто погиб на фронте, защищая нашу Родину, собрались сегодня жители Астраханской области.

Памятник Героям Советского Союза был открыт в 2015 году в память о героях Великой Отечественной войны. На мемориальной плите увековечены имена астраханцев — Героев Советского Союза и России и полных кавалеров ордена Славы.

«127 жителей нашего региона были удостоены высшего звания Героев Советского Союза, 20 стали полными кавалерами ордена Славы. Наши земляки ценой собственной жизни выполняли свой долг во имя нашего светлого будущего» — отметил министр региональной безопасности Астраханской области Владимир Боболя.

В ходе церемонии представители городской власти, ветеранских организаций, депутаты и общественники, военнослужащие, активисты патриотических организаций возложили цветы и венки к мемориалу, а также почтили память погибших воинов, защитников Отечества минутой молчания.