08 Декабря 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Возложение цветов и минута молчания - в Астрахани прошла торжественная церемония у памятника Героям Советского Союза

Почтить память тех, кто погиб на фронте, защищая нашу Родину,  собрались сегодня жители Астраханской области.

Памятник Героям Советского Союза был открыт в 2015 году в память о героях Великой Отечественной войны. На мемориальной плите увековечены имена астраханцев — Героев Советского Союза и России и полных кавалеров ордена Славы.

памятник героям СССР(2023)|Фото: astrobl.ru

«127 жителей нашего региона были удостоены высшего звания Героев Советского Союза, 20 стали полными кавалерами ордена Славы. Наши земляки ценой собственной жизни выполняли свой долг во имя нашего светлого будущего» — отметил министр региональной безопасности Астраханской области Владимир Боболя.

(2023)|Фото:astrobl.ru

В ходе церемонии представители городской власти, ветеранских организаций, депутаты и общественники, военнослужащие, активисты патриотических организаций возложили цветы и венки к мемориалу, а также почтили память погибших воинов, защитников Отечества минутой молчания.

памятник героям СССР(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: памятьник героям советского союза, мемориал


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