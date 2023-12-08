08 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: прокуратура Свердловской области

В свердловской полиции назвали еще одну версию пожара в СНТ "Малахит-2"

В полиции назвали еще одну версию пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге. Также в ведомстве уточнили число пострадавших.

Напомним, сегодня рано утром произошло возгорание в жилом садовом доме в СНТ "Малахит-2". Сообщалось, что с места пожара были госпитализированы женщина и четверо детей 2009, 2012, 2014 и 2015 годов рождения, у всех были многочисленные ожоги.

После инцидента прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве отмечали, что рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе замыкание электропроводки в доме. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар в поселке Шувакиш в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по уточненным данным, при пожаре пострадали шесть человек: это две сестры 1987 и 1990 годов рождения, а также четверо детей одной из них.

"Женщины с отравлением угарным газом и ожогами доставлены в горбольницу №24. Причиной пожара могла послужить печная труба, расположенная на втором этаже здания. По предварительным данным, именно там находился очаг возгорания. При этом все, кто находился в доме, в момент ЧП спали на первом этаже", - отметил полковник Горелых.

Ранее в свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших. По данным регионального МЧС, на данную минуту открытое горение ликвидировано.

пожар в поселке Шувакиш в Екатеринбурге(2023)|Фото: прокуратура Свердловской области

Теги: полиция, пожар, СНТ, версия, пострадавшие


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2023 09:53 Мск Названа версия возникновения пожара в Екатеринбурге, где пострадали четверо детей
Ранее 08.12.2023 09:26 Мск При пожаре в садовом товариществе в Екатеринбурге пострадали четверо детей

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