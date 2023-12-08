Прокуратура: Металлодетектор со входа в брянскую гимназию был убран

Уголовное дело о халатности заведено после стрельбы в гимназии в Брянске, сообщила прокуратура региона.

Проверка показала, что утром 7 декабря, "несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра", металлодетектор со входа в гимназию был убран.

"Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов", - говорится в телеграмм-канале прокуратуры. Это позволило восьмикласснице попасть в гимназию с огнестрельным оружием.

Накануне директор гимназии была допрошена. Каких-либо обвинений ей предъявлено не было.

Ранее были задержаны руководитель и охранница ЧОПа, который работал с гимназией. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Также сообщалось, что задержали отца восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии №5. Девочка стреляла из отцовского ружья. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 224 УК РФ "Небрежное хранение оружия".