SuperJob: В Екатеринбурге в декабре самая высокооплачиваемая вакансия - от 200 тысяч рублей - предлагается стоматологу-ортопеду

Cервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 158 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря в Екатеринбурге, говорится в пресс-релизе компании.

В Екатеринбурге в декабре больше всего были готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 200 тыс. рублей, подарки детям к праздникам, премии, обучение и скидки на услуги сотрудникам и членам семьи.

На втором месте – вакансия директора филиала с зарплатой от 120 тыс. рублей. Работодатель обещает скидки на обучение.

На третьем месте – инженер строительного контроля с зарплатой от 120 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии начальника автоколонны с зарплатой 115 тыс. рублей и водителя-экспедитора с зарплатой от 110 тыс. рублей.

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений декабря — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве лидируют по зарплатам IT-специалисты. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону в топе зарплатных предложений декабря — врачи.