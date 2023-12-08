Итоги дистанта: уровень школьников резко упал - исследование PISA

Уровень знаний школьников после двух лет ковидного дистанта резко упал. Такой результат получен в ходе исследования PISA – 2022.

PISA (Programme for International Student Assessment) - это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Обычно исследование проходит раз в три года, но в 2021 году не состоялось из-за ковида и прошло в 2022 году. Россия на этот раз не участвовала.

Исследование оценивает разные виды грамотности — математическую, читательскую и естественно-научную. Но в этот раз основное внимание было уделено математической. Тест писали во многих странах около 690 тыс. школьников 15-16 лет, то есть уже приближающихся к окончанию школы.

Результаты шокировали. По сравнению с результатами 2018 года средние результаты по странам ОЭСР снизились почти на 15 баллов по математической грамотности и на 10 - по читательской. Притом что ранее средние показатели по ОЭСР никогда не снижались больше, чем на 5 баллов. Произошло беспрецедентно резкое падение уровня школьников. А в Албании, Иордании, Исландии, Норвегии и Малайзии падение уровня математической грамотности составило более 30 баллов.

Первые места в рейтингах заняли страны Юго-Восточной Азии: Сингапур, Япония, Тайвань, Макао (КНР), Южная Корея, Гонконг (КНР). Примечательно, что это страны с самым низким уровнем рождаемости в мире - около одного ребенка на женщину.

Интересно, что мальчики превосходят девочек по математике в среднем на 9 баллов, но девочки превосходят мальчиков в чтении в среднем на 24 балла.

Общая тенденция оглупления школьников наблюдается уже около 10 лет. По математике и естественным наукам снижение началось после 2009 года, по чтению - с 2012 года. Карантин эту тенденцию усилил. По меньшей мере половина учащихся сталкивалась с закрытием школ на три месяца и более, причем тем, кто закрывал их меньше, показали более высокие результаты, говорится в публикации.

Также даются другие советы. Например, автономия школ повышает успеваемость по математике. Говорится о нехватке учителей. В 2022 году директора школ стали сообщать об этом чаще, чем ранее.

Напомним, в России в 2022 году была проведена своя оценка качества образования Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО). Она показала улучшение по всем трем видам грамотности на 6-25 баллов, причем наибольший прогресс зафиксирован по читательской грамотности. Эти результаты, однако, вызывают сомнения. В то же время даже ФИОКО получил результат, что около 15% школьников не достигли необходимых пороговых результатов, то есть практически являются безграмотными.