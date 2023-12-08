Губернатор Псковской области предложил поощрять врачей, которые отговорили женщин от абортов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил региональному парламенту принять закон, запрещающий склонять женщин к абортам и предполагающий поощрение медработников, которые убедили пациенток отказаться от прерывания беременности.

В своем Telegram-канале Ведерников написал, что соответствующий закон также должен предусматривать дополнительные меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин в виде ежемесячных выплат на питание.

Как сообщалось, в первой половине 2024 года на рассмотрение Госдумы может быть внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Ранее о разработке такой инициативы говорила представительница "Единой России", вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба проверяет сейчас власти тех регионов, где частные клиники, якобы, в инициативном порядке перестали делать аборты – на предмет давления власти и ограничения конкуренции.