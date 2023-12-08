На трассе "Екатеринбург – Тюмень" ограничили движение из-за массового ДТП с грузовиками

Свердловская Госавтоинспекция объявила о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 27-м километре автодороги "Екатеринбург – Тюмень".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, причиной стала массовая авария на трассе. По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей, два из которых грузовики. Из-за этого движение в сторону Екатеринбурга ограничено.

"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.

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