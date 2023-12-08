Авито Работа: Только 16% екатеринбуржцев собираются сменить место работы в новом году

Аналитики Авито Работы провели опрос более 7 000 респондентов и выяснили, что в грядущем 2024 году только 16% екатеринбуржцев собираются сменить место работы. Интересно, что в следующем году 62% респондентов из Екатеринбурга намерены инициировать прибавку к зарплате и/или повышение в должности.

«Карьерные планы необходимо выстраивать не только на основании амбиций и стремлений к росту, но и с учетом финансовых аспектов. Если говорить о зимнем периоде, то переходить на новое место работы лучше всего после новогодних праздников, так как сотрудник сможет получить зарплату с учетом январских каникул, возможную премию и спокойно отдохнуть перед началом следующего карьерного пути. Сравнивая результаты опроса о карьерных планах россиян в 2023 и 2024 годах, можно ожидать прирост соискательской активности в 2024, так как в грядущем году сменить работу желают 34% россиян против 14% в прошлом», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Среди тех респондентов, кто собирается инициировать прибавку к зарплате и/или повышение в должности (62%), 27% екатеринбуржцев намерены просить и то, и другое. 7% надеются на повышение, а 28% жителей Екатеринбурга хотят добиться только прибавки.

Чаще всего респонденты из Екатеринбурга рассчитывают на прибавку в размере 15 000-20 000 (23%). 16% думают о сумме 5 000-10 000 рублей. Еще 15% надеются на 10 000-15 000 рублей, а 14% — до 5 000 рублей. Прибавку больше 30 000 ожидают получить 9% екатеринбуржцев.

Если говорить о среднем размере ожидаемой прибавки в Екатеринбурге, то получится сумма в 16 236 рублей. Наибольшие усредненные значения по увеличению зарплаты ожидают жители Москвы (20 203 рубля), а также работники сфер маркетинга, рекламы и PR (20 313 рублей), IT и телекоммуникаций (19 197 рублей), онлайн-торговли (18 709 рублей) и консалтинга (18 235 рублей).

Для молодого поколения в возрасте 18-24 лет желание сменить работу более характерно (42%), чем для их старших коллег 45-54 лет (31%). Перейти к другому работодателю в особенности хотят представители сегментов банкинга (42%) и онлайн-торговли (42%), а также жители Омска (46%) и Уфы (45%).

Намерение инициировать и повышение, и прибавку после Нового года более характерно для россиян, работающих в сфере маркетинга, рекламы и PR (44%), онлайн-торговли (37%), строительства (33%) и фитнеса и салонов красоты (44%).