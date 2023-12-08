Крым и Севастополь попросили разрешить им "голосовать на пеньках" на выборах президента России

Крым и Севастополь попросили включить их в число регионов, где на выборах президента России (15-17 марта 2024 года) можно будет голосовать на придомовых территориях (так называемое "голосование на пеньках").

Регионы обосновали эту просьбу сохраняющейся военной угрозой в непосредственной близости от них, постоянные "воздушные тревоги". Центральная избирательная комиссия РФ согласилась с этими аргументами. Таким образом, голосование на придомовых территориях будет проводиться в девяти регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму, Севастополе, Курской, Брянской и Белгородской областях.