08 Декабря 2023
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

В Костромской области будут оказывать участникам СВО меры поддержки на газификацию

Законопроект о расширении категорий граждан, которым в Костромской области  оказываются меры поддержки на газификацию домовладений подготовила администрация региона. Сегодня на оперативном совещании документ подписал губернатор Сергей Ситников.

сергей ситников(2023)|Фото: adm44

Проект закона будет направлен в Костромскую областную Думу, депутаты рассмотрят поправки на ближайшем заседании. Планируется, что внесенные изменения начнут действовать с нового года, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Регион  уже компенсирует часть расходов на газификацию индивидуальных жилых домов многодетным семьям, гражданам старше 65 лет, малообеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам боевых действий, а также семьям погибших военнослужащих.

Теперь выплата до 100 тысяч рублей будет распространена на всех участников специальной военной операции, инвалидов I группы и родителей детей-инвалидов.

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

Эти средства предусмотрены для возмещения расходов по приобретению газового оборудования и проведение работ по подключению голубого топлива в жилые дома.

 

Теги: участники сво, домовладения, газификация, сергей ситников


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