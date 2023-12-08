В Костромской области будут оказывать участникам СВО меры поддержки на газификацию

Законопроект о расширении категорий граждан, которым в Костромской области оказываются меры поддержки на газификацию домовладений подготовила администрация региона. Сегодня на оперативном совещании документ подписал губернатор Сергей Ситников.

Проект закона будет направлен в Костромскую областную Думу, депутаты рассмотрят поправки на ближайшем заседании. Планируется, что внесенные изменения начнут действовать с нового года, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Регион уже компенсирует часть расходов на газификацию индивидуальных жилых домов многодетным семьям, гражданам старше 65 лет, малообеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам боевых действий, а также семьям погибших военнослужащих.

Теперь выплата до 100 тысяч рублей будет распространена на всех участников специальной военной операции, инвалидов I группы и родителей детей-инвалидов.

Эти средства предусмотрены для возмещения расходов по приобретению газового оборудования и проведение работ по подключению голубого топлива в жилые дома.