08 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Памфилова сравнила трехдневные выборы президента России с голосованием 1917 года

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что "нашим гражданам трехдневные выборы пришлись по душе".

"Избирательным комиссиям, конечно, мы жизнь немного усложнили, но это их работа – как и наблюдателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Напомним, выборы президента России будут проходить три дня: 15,16 и 17 марта 2024 года, хотя формально Совет Федерации назначил выборы только на один день – 17 марта.

Также Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на выборах президента будет применяться примерно в третьей части регионов.

"Мы сможем привлечь на выборы людей, которые были готовы голосовать, но не могли это сделать в силу тех или иных причин", - сказала Памфилова. Она добавила, что, согласно исследованиям, многие голосовать предпочитают в пятницу (40%) на всех трехдневных выборах.

При этому она утверждает, что "никто не вменяет ЦИК в обязанность повышение явки".

Она полагает, что "абсолютно не ущемляются права тех избирателей, которые считают, что лучше голосовать в один день – они могут голосовать в этот день".

Наконец, она вспомнила, что выборы в Учредительное собрание в 1917 году тоже длились три дня. "Не мы это изобрели. Надо помнить и чтить свою историю", - заявила глава ЦИК. Правда, ее коллега, член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин возразил, что "к существенному повышению явки многодневное голосование не привело, это просто перераспределение явки".

"А ссылка на выборы 1917 года исторически пессимистична – это собрание заседало несколько часов. На этих выборах итоги подводились отдельно по каждой губернии, не было одновременного подсчета голосов", - добавил Колюшин.

Теги: элла памфилова, трехдневные выборы, голосование, выборы президента


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