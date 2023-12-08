08 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

На особый контроль губернатора взята ситуация с водоснабжением села Тишково Володарского района Астраханской области

Неудовлетворительное водоснабжение населённых пунктов Володарского района Астраханской области снова оказалась в центре внимания губернатора региона Игоря Бабушкина. По его поручению большая рабочая правительственная группа провела сход жителей сёл Тишково и Форпост Староватаженский. Из-за многочисленных прорывов водопровода часть улиц в Тишково осталась без воды, а на другие поступает очень слабо. Из-за того, что проблема не решается на уровне района, люди были вынуждены обратиться в самые высокие инстанции.

С 2017 года систему водоснабжения в Володарском районе в рамках концессионного соглашения обеспечивает ООО «Цифровой водоканал». Это первое подобное соглашение для Астраханской области, его главной задачей является обеспечение жителей района качественной питьевой водой. Реализовать необходимые мероприятия концессионер должен был при помощи инвестиционной программы.

село зимой, распутица, грязь(2023)|Фото: astrobl.ru



Из-за недоработки муниципальных властей концессионер не получил техническое задание, определяющее переход с технического на питьевое водоснабжение. Это не позволило «Цифровому водоканалу» сформировать и утвердить инвестиционную программу и начать её реализацию.

Износ коммунальных сетей в Володарском районе Астраханской области достигает 80%. В муниципалитете круглогодично происходят многочисленные аварии.

труба трубы опрессовка опрессовки жкх коммунальная авария свищ фонтан(2008)|Фото: Накануне.RU



Рабочая группа, которую возглавила заместитель председателя правительства Астраханской области и куратор Володарского района Виктория Гурьянова, на месте рассмотрела многочисленные вопросы сельчан по поводу отсутствия воды в их домах. Подавляющее большинство претензий – к работе компании-концессионеру ООО «Цифровой Водоканал». За два с половиной часа, что длился сход, жители эмоционально рассказали о «плавающих» задолженностях – долги за воду то увеличиваются, то снижаются независимо от их погашения. Нет ясности по вопросу места установки счётчиков, расчёта поливной площади приусадебных участков, ремонт существующего водопровода ведётся несвоевременно, а строительство нового затягивается.

сельский сход, люди(2023)|Фото: astrobl.ru



Все жалобы и претензии жителей были запротоколированы и послужат основой для проработки острой проблемы. Вопрос поставлен в основную повестку и находится на особом контроле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Теги: игорь бабушкин, водоснабжение, коммунальные сети, концессия


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