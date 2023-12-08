В Перми перенесли сроки реконструкции вокзала Пермь II

Сроки реконструкции вокзального комплекса Пермь II перенесли в связи с пересмотром параметров проекта, сообщает "Ъ".

Отсрочка начала строительства связана с пересмотром стоимости нового объекта, который ранее оценивался в более 2,5 млрд руб. Предполагается, что строительство начнется следующим летом, расходы на эти цели РЖД уже запланировали в своем бюджете.

В 2023 г. РЖД провела проектировочно-разведочные работы. Однако созданный проект оказался слишком затратным. По расчетам РЖД, пермский вокзал был бы самим дорогим среди других городов России. Поэтому железнодорожники решили оптимизировать проектные решения. Сколько продлятся эти процедуры, пока неизвестно, однако госмонополия уже заложила средства на будущий год для начала строительства. Сумма не раскрывается, это внутренние расчеты компании.

В настоящее время предложения по оптимизации ранее принятых проектных решений находятся на рассмотрении и согласовании внутри компании РЖД. После - документ передадут на государственную экспертизу.