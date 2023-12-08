В семи регионах на выборах президента России будет использоваться "голосование на пеньках"

В середине марта 2024 года – на выборах президента России – в семи регионах будет применяться так называемое голосование на придомовых территориях, которое получило известность под другим названием – "голосование на пеньках".

Такую форму можно будет использовать в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

"А в целом мы планируем отказываться от этой формы голосования", - заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она добавила: "Должны обязательно использоваться легкие переносные ширмы. Должен быть ящик для голосования и место для наблюдателей и избиркома. Деньги выделены из федерального бюджета на это".