08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Генпрокурор РФ поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что средняя розничная цена продукта за год выросла более чем на 40%.

Прокуроры проверят производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. По всем выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", заявили в прокуратуре.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. До этого ФАС объявила о проверке цен на куриные яйца и решила установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт.

Теги: генпрокуратура, яйца, цены


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