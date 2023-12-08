Генпрокурор РФ поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что средняя розничная цена продукта за год выросла более чем на 40%.

Прокуроры проверят производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. По всем выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", заявили в прокуратуре.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. До этого ФАС объявила о проверке цен на куриные яйца и решила установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт.