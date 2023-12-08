Более полутысячи новогодних мероприятий организуют в Астраханской области

Министр культуры правительства Астраханской области Ольга Прокофьева на заседании регионального кабинета министров под председательством Олега Князева сообщила, что в регионе пройдет около полутысячи новогодних мероприятий различного формата.

Глава минкульта отметила, что праздничные мероприятия охватят более 150 тысяч жителей. Особое внимание уделят детям-сиротам, многодетным семьям, родственникам участников СВО и социально-незащищенным гражданам.

В рамках нацпроекта «Культура» при поддержке губернатора Игоря Бабушкина в регионе проходит третий год подряд проект «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». В этот раз концепция направлена на укрепление семейных ценностей и традиций, что особенно важно в 2024 году, который объявлен Владимиром Путиным Годом семьи. Кроме того, 23 и 24 декабря 2023 года состоится премьера спектакля «Волшебный фонарь». Средства от продажи билетов будут направлены в фонд поддержки участников СВО.

Также на заседании министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин представил Олегу Князеву результаты работы передвижных мобильных медицинских комплексов за 2023 год. За этот период обследование прошли более 50 тысяч жителей региона. В медицинских организациях сформированы 54 мобильные бригады для проведения профилактических осмотров и диспансеризации.

«Преимущество передвижного ФАПа в том, что за один выезд прием проводит не только фельдшер или участковый терапевт, но и узкие специалисты», - комментирует Александр Буркин.

Олег Князев отметил, что работа передвижных медицинских пунктов в Астраханской области - серьезная помощь и поддержка для местных жителей.