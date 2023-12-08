Более полутысячи новогодних мероприятий организуют в Астраханской области

08 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Более полутысячи новогодних мероприятий организуют в Астраханской области

Министр культуры правительства Астраханской области  Ольга Прокофьева на заседании регионального кабинета министров под председательством Олега Князева сообщила, что в регионе пройдет около полутысячи новогодних мероприятий различного формата.

Глава минкульта отметила, что праздничные мероприятия охватят более 150 тысяч жителей. Особое внимание уделят детям-сиротам, многодетным семьям, родственникам участников СВО и социально-незащищенным гражданам.

князев(2023)|Фото: astrobl.ru

В рамках нацпроекта «Культура» при поддержке губернатора Игоря Бабушкина в регионе проходит третий год подряд проект «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». В этот раз концепция направлена на укрепление семейных ценностей и традиций, что особенно важно в 2024 году, который объявлен Владимиром Путиным Годом семьи. Кроме того, 23 и 24 декабря 2023 года состоится премьера спектакля «Волшебный фонарь». Средства от продажи билетов будут направлены в фонд поддержки участников СВО.

заседание(2023)|Фото: astrobl.ru

Также на заседании министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин представил Олегу Князеву результаты работы передвижных мобильных медицинских комплексов за 2023 год. За этот период обследование прошли более 50 тысяч жителей региона. В медицинских организациях сформированы 54 мобильные бригады для проведения профилактических осмотров и диспансеризации.

«Преимущество передвижного ФАПа в том, что за один выезд прием проводит не только фельдшер или участковый терапевт, но и узкие специалисты», - комментирует Александр Буркин.

Олег Князев отметил, что работа передвижных медицинских пунктов в Астраханской области - серьезная помощь и поддержка для местных жителей.

Теги: сво, игорь бабушкин, новогодние мероприятия, год семьи, олег князев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети