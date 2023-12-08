Автобусные рейсы в Верхнюю Пышму и Среднеуральск временно возобновят

В Свердловской области временно вернут регулярные автобусные рейсы в Верхнюю Пышму и Среднеуральск.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Верхней Пышмы, глава городского округа Иван Соломин обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона с просьбой временно возобновить движение автобусов межмуниципальных маршрутов №108 и №111. Как пояснили в мэрии, решение призвано исключить возможность нарушения транспортного сообщения между городами на время аномальных холодов, которые уже приводят к сбоям в соседних муниципалитетах.

Предложение поддержал губернатор. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев поручил региональному Минтранспорта временно вернуть регулярные автобусные рейсы в Верхнюю Пышму и Среднеуральск – на период, необходимый для выработки оптимальной схемы транспортного сообщения между Екатеринбургом и городами-спутниками.

Как уточнили в ДИП, решение принято на основе представленного Минтрансом предварительного анализа организации транспортного обслуживания в течение почти трех недель, а также с учетом аномально низких температур, установившихся в регионе.