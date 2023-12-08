Синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Средний Урал

Синоптики дали прогноз, когда пришедшие на этой неделе аномальные морозы оставят в покое свердловчан. Но перед этим похолодает еще больше.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в ночь на 8 декабря 40% метеостанций Свердловской области отметили температуру в -40-43 градуса, а на 60% территории региона было -35-39 градусов. Аномально холодно было и в соседних регионах – Челябинская и Курганская области, Пермский край.

"Ожидается, что холодный антициклон 10 декабря пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха. Наиболее низкая температура предполагается в ночь на 11 декабря на севере и востоке Свердловской области -33-38 градусов, в низинах до -45 градусов. Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры сохранится в регионе до 12-13 декабря. В последующие дни температура воздуха начнет понемногу повышаться и в середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3-5 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Существенных осадков при этом специалисты пока не ожидают.

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