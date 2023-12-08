08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Средний Урал

Синоптики дали прогноз, когда пришедшие на этой неделе аномальные морозы оставят в покое свердловчан. Но перед этим похолодает еще больше.
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Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в ночь на 8 декабря 40% метеостанций Свердловской области отметили температуру в -40-43 градуса, а на 60% территории региона было -35-39 градусов. Аномально холодно было и в соседних регионах – Челябинская и Курганская области, Пермский край.

"Ожидается, что холодный антициклон 10 декабря пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха. Наиболее низкая температура предполагается в ночь на 11 декабря на севере и востоке Свердловской области -33-38 градусов, в низинах до -45 градусов. Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры сохранится в регионе до 12-13 декабря. В последующие дни температура воздуха начнет понемногу повышаться и в середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3-5 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Существенных осадков при этом специалисты пока не ожидают.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил создать пункты обогрева для убирающих снег коммунальщиков.

Теги: синоптики, морозы, похолодание, прогноз


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