08 Декабря 2023
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Фото: kremlin.ru

СМИ: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон

Саудовская Аравия незадолго до визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд отложила визит наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Великобританию, пишет газета Financial Times.

Отмечается, что переговоры между британскими и саудовскими чиновниками по поводу визита Мухаммеда бен Салмана велись в течение нескольких месяцев.

Издание сообщает, что официальные лица Саудовской Аравии отрицают связь между возникшей задержкой и приемом Путина в Эр-Рияде, пишет РИА Новости.

6 декабря Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Президент РФ провел переговоры с президентом ОАЭ, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Теги: саудовская аравия, путин, великобритания, кронпринц


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