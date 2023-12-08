08 Декабря 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Очередную партию помощи астраханцы передают бойцам СВО

Астраханцы передали очередную партию гуманитарного груза бойцам на полях специальной военной операции.

Грузы помощи из Астраханской области на поля СВО передают регулярно. В составе грузов самые различные составляющие, которые нужны в данный момент бойцам.

На этот раз жители Астраханской области собрали тёплые вещи, металлические печи для обогрева помещений и различные тактические приспособления, крайне необходимые на линии боевого соприкосновения СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития и труда.

печи для сво(2023)|Фото: astrobl.ru

Военнослужащий Александр передаёт астраханцам слова благодарности от своих боевых товарищей.

«Мы ценим вашу помощь, которая нам так необходима для приближения Победы. Спасибо всем огромнейшее», – отметил боец.

Теги: сво, бойцы, гуманитарная помощь, астраханцы


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