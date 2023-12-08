08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Деды Морозы и Снегурочки в праздники смогут заработать от 200 тысяч рублей

Средние Дед Мороз и Снегурочка в России в праздничный сезон смогут заработать от 200 тыс. руб. Спрос на волшебных персонажей огромный.

"Выступления волшебников бронируют заранее — уже в ноябре спрос на эту услугу по всей стране вырос на 178% по сравнению с октябрем и на 46% год к году. И он продолжит расти, пока не достигнет своего пика в конце декабря", - сообщили в пресс-службе сервиса "Авито".

В среднем одно выступление волшебной парочки в этом году стоит от 2 тыс. руб. За эти деньги артисты готовы выступать от 15 минут до одного часа, некоторые готовят дополнительные шоу-программы.

В "Авито" посчитали, что, давая по пять представлений в день в течение минимум 20 дней, артисты смогут заработать от 200 тыс. руб. "Если разнообразить программу и брать заказы и на вечер 31 декабря, Деды Морозы и Снегурочки могут увеличить свой заработок еще на 20-50%", - полагают в "Авито".

Больше всего смогут заработать Деды Морозы и Снегурочки из Сочи, Москвы и Владивостока. Там средняя стоимость поздравлений артистов начинается от 3,5 тыс. руб., 3 тыс. руб. и 2,9 тыс. руб. соответственно.

Теги: дед мороз, снегурочка, доход, праздники


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