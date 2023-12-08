08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга поручил создать пункты обогрева для убирающих снег коммунальщиков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручения по уборке города от снега. Об этом шла речь на совещании в пятницу, 8 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов поручил организовать горячее питание и создать пункты обогрева для коммунальщиков.

"Вчерашний день побил рекорд по среднесуточной температуре 1969 года, и сегодня, судя по прогнозу, будет побит очередной. Поэтому необходимо в первую очередь подумать о людях, которые работают на улице, и создать им комфортные условия", - заявил он.

По данным мэрии, днем 8 декабря на улицы города выйдут 169 рабочих и 162 единицы спецтехники. Они будут продолжать убирать снег, несмотря на аномальные морозы.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга рассказал, что нужно исправлять в уборке города от снега.

Теги: снег, обогрев, пункты, Орлов


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