Мэр Екатеринбурга поручил создать пункты обогрева для убирающих снег коммунальщиков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручения по уборке города от снега. Об этом шла речь на совещании в пятницу, 8 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов поручил организовать горячее питание и создать пункты обогрева для коммунальщиков.

"Вчерашний день побил рекорд по среднесуточной температуре 1969 года, и сегодня, судя по прогнозу, будет побит очередной. Поэтому необходимо в первую очередь подумать о людях, которые работают на улице, и создать им комфортные условия", - заявил он.

По данным мэрии, днем 8 декабря на улицы города выйдут 169 рабочих и 162 единицы спецтехники. Они будут продолжать убирать снег, несмотря на аномальные морозы.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга рассказал, что нужно исправлять в уборке города от снега.