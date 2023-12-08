08 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В S7 назвали причину возвращения самолета в аэропорт Новосибирска

В авиакомпании S7 прокомментировали ситуацию с возвращением в аэропорт Новосибирска самолета, который должен был утром лететь в Москву.

"Рейс S7 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

Там также опровергли информацию о возгорании двигателей.

Сейчас, по данным пресс-службы S7, аварийный самолет направлен на техническое обслуживание, на замену ему подготовлен резервный борт.

"Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом", - добавил перевозчик.

Теги: s7, самолет, новосибирск


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