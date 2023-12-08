ДОТ времен Великой Отечественной войны - в Астрахани установили памятную табличку на уникальный исторический объект

Памятный знак на единственной сохранившейся со времён Великой Отечественной войны долговременной огневой точке (ДОТ) появился в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

«Теперь каждый может почтить память тех, кто не вернулся с кровопролитных боёв. Вместе с отрядом «Камерад» продолжим освещать неизвестные страницы истории родного города», – отметила руководитель проекта «Музей деревянной архитектуры» Светлана Гайфитдинова.

Всего в Астрахани было более 1300 таких объектов, но сохранился только один, который располагается у села Солянка. Этот ДОТ остался неучтённым ни в архивных документах, ни в списках объектов исторического наследия. Огневую точку возвели для охраны и обороны военного железнодорожного моста, через который шло снабжение Сталинградского фронта в 1942-1943 годах.

«Этот безмолвный боец был обнаружен в 2019 году. На стенах нам удалось прочитать только две фамилии: «Мансуров» и «Каманин», имеется также надпись «43г» и ещё много плохо читаемых. Также нами был составлен первый примерный чертёж этого ДОТа», – рассказывает комиссар поискового отряда «Камерад» Сергей Кравченко.

В 2020 году исторический объект задействовали в специальных военных учениях «Кавказ-2020». Тогда понтонно-мостовой батальон инженерных подразделений Южного военного округа собирал наплавной мост длиной 1360 метров, а ДОТ выступал элементом обороны моста.

Сегодня в зоне специальной военной операции отважные астраханцы достойно продолжают дело своих дедов. Каждый из них вносит вклад в защиту в страны, обеспечивая её безопасность. Присоединиться к героям, чтобы профессионально защищать Родину, можно на контракт30.рф.