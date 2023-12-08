В Югре после трагедии в Рязани проверят все школы

Школы Югры ждет проверка после стрельбы, которую устроила школьница в Брянске, сообщила детский омбудсмен Людмила Низамова журналистами канала N1.

"Такие происшествия, которые носят такой трагический характер, влекут за собой проверку системы готовности в обязательном порядке. Я бы здесь очень внимательно тоже смотрела, откуда ребенок получает информацию. Не только его прямое воздействие в школе, но еще и что читают наши дети", — заявила Низамова.

Напомним, утром 7 декабря, 14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию №5 помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).