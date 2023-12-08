08 Декабря 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;Каршеринг BelkaCar&quot; / t.me/BelkaCar

Задержан мужчина, оставивший шприц с мефедроном в каршеринговой машине

Задержан мужчина, оставивший шприц с мефедроном в машине каршеринга BelkaCar, об который укололась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края. Мужчина употребил наркотик в автомобиле каршеринга и оставил шприц в салоне.

Ранее стало известно, что в шприце, которым в августе укололась 10-летняя пассажирка каршерингового автомобиля в Москве, был наркотик мефедрон – это данные экспертизы. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Напомним, родители девочки арендовали машину, ребенка посадили на заднее сиденье. Отец девочки сообщил: когда они уже выходили из автомобиля, в ногу ребенку воткнулся шприц, вероятно, застрявший в сиденье. В нем было несколько миллилитров светло-бежевой жидкости.

Теги: шприц, каршеринг, машина, мефедрон, девочка


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