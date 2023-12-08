В Кунгуре десятки домов остались без отопления в аномально морозную ночь

В Кунгуре ряд домов остались без теплоснабжения в аномальные морозы. Об инциденте Накануне.RU сообщили в региональном МЧС.

В связи с порывом на системе теплоснабжения в городе Кунгур по ул. Свердлова, 98, произошло отключение теплоснабжения по адресам: ул. Детская, 23, 26, 31, 20, 6, 7, 29а, 29, ул. Мамонтова, 14, 19, 26, ул. Свердлова, 43, 96, 98; ул. Иренская-Набережная, 6А.

Сообщение об аварии поступило накануне, в 20.05. О восстановлении теплоснабжения в МЧС отчитались утром, в 06.10, 8 декабря.

К реагированию на происшествие привлекались восемь единиц техники и 13 человек, в т.ч. от МЧС – одна единица техники и два человека личного состава.

Отметим, что в настоящий момент в Кунгуре -32 градуса мороза. В ночное время температура опускается до минус 40 градусов.